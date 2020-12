Mountainbike-awards voor Vader en Terpstra

Milan Vader en Anne Terpstra zijn woensdag in de prijzen gevallen bij de uitreiking van de Nederlandse mountainbike-awards. De 24-jarige Vader werd bij de mannen uitgeroepen tot Mountainbiker van het Jaar, terwijl bij de vrouwen die titel ging naar de 29-jarige Terpstra.

Milan Vader wist eind september in het Watersley Sports & Talentpark in Sittard zijn Nederlandse titel op de mountainbike te verdedigen. Bovendien behaalde hij enkele goede uitslagen in de World Cups, waardoor hij vijfde staat op de UCI-ranglijst. Op het EK (13e) en het WK (23e) kwam Vader dit jaar niet in de buurt van eremetaal. Het is voor de mountainbiker al de tweede prijs van 2020, na de Limburgse wielerprijs.

Anne Terpstra behaalde op het EK mountainbike in het Zwitserse Monteceneri een zilveren medaille, achter Pauline Ferrand-Prévot. Daarnaast werd ze Nederlands kampioene en behaalde ze diverse ereplaatsen in Wereldbekermanches. Op de individuele mountainbike-ranglijst van de UCI gaat Terpstra als nummer zes het nieuwe jaar in.

De talentenprijzen gingen naar Mick van Dijke (Jumbo-Visma Development) en Puck Pieterse (Alpecin-Fenix).