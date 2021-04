Motoren rijden lek door spijkers rond parcours Amstel Gold Race

Rondom het parcours van de Amstel Gold Race zijn spijkers gestrooid. Dat meldt 1Limburg. Zondagochtend kregen drie motards, die betrokken waren bij de Nederlandse wielerklassieker, te maken met een lekke band dankzij die spijkers.

De drie motoren waren door hun lekke band niet meer inzetbaar voor de koers. Het waren motards die zich vooral verplaatsten over fietspaden rondom het parcours, om de koers te begeleiden of om het overige verkeer in goede banen te leiden.

De politie laat aan de regionale omroep weten ‘dat de spijkers er waarschijnlijk moedwillig zijn neergelegd’. Wie het gedaan heeft is niet bekend.