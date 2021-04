Moscon leeft op in Tour of the Alps: “Als je de benen hebt, volgt het hoofd”

Twee dagen na zijn etappezege in Innsbruck, schoot Gianni Moscon in Naturns opnieuw raak in de Tour of the Alps. Hij was op de laatste klim samen met Matteo Fabbro, Felix Großschartner en Michael Storer de sterkste van de vroege vlucht en sprintte dan naar de zege.

“Dinsdag was geen makkelijke dag. Ik ben blij dat ik vandaag weer kon winnen”, vertelde Moscon aan L’Équipe. “Deze etappe paste goed bij de eigenschappen van een renner zoals ik. Vanuit het vertrek was het lastig. Uiteindelijk kwamen we met vier man voorop en dat was voor mij een ideale situatie.”

Na tweeënhalf jaar zonder overwinningen maakt de 27-jarige Italiaan indruk in de ronde door de Oostenrijkse en Italiaanse Alpen. “Ik heb mijn vertrouwen teruggevonden. Als je de benen hebt, dan volgt het hoofd en is alles een stuk makkelijker. Ik kijk nog niet te ver vooruit, eerst maar eens zien hoe de wedstrijd zich de komende dagen ontvouwt.”