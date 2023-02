Moschetti bezorgt Q36.5 eerste zege: “Blij om het vertrouwen terug te betalen”

Q36.5, het nieuwe team van Doug Ryder, heeft zijn eerste zege binnen. Sprinter Matteo Moschetti opende het palmares van de ploeg door zondag raak te schieten in de Clásica de Almería. “Dit zorgt voor veel vreugde”, zei de Italiaan tegen SpazioCyclismo.

“We zitten nog in het begin van het seizoen”, vervolgde Moschetti, die na vierenhalf jaar bij Trek-Segafredo tekende voor de Zwiterse formatie. “Voor mij is het de tweede wedstrijd van het team, dat een nieuw project is. Ik ben erg blij met het vertrouwen dat ze me gaven en dat ik dit vertrouwen kan terugbetalen met deze geweldige overwinning.”

“De finale was zeker niet makkelijk”, vertelt de 26-jarige renner. “Er was wind, veel bochten, veel rotondes… Het was niet makkelijk om voorop te blijven, maar mijn teamgenoten hebben me uitstekend geholpen. Ik wist dat ik me in de laatste kilometer in mijn eentje moest handhaven. Toen heb ik er denk ik een vrij lange sprint van gemaakt, maar ik voelde dat ik goede benen had en hield het vol tot op de streep.”

Moschetti neemt nu wat rust en richt zich dan op Kuurne-Brussel-Kuurne (26 februari), de volgende wedstrijd op zijn programma. “Het wordt een grote uitdaging, maar ik trek er met vertrouwen naartoe. Vorige week voelde ik me al goed in de Ronde van Valencia, maar die koers was enorm zwaar. Ik heb er veel afgezien. Maar misschien dat me dat vandaag net dat beetje meer opleverde.”