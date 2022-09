Morten Aalling Nørtoft wint eerste etappe GP Orlen vanuit vroege vlucht

Morten Aalling Nørtoft heeft de eerste etappe van de GP Orlen gewonnen, een tweedaagse wedstrijd voor de beloften renners in het peloton. De Deense renner won de etappe van 156,8 kilometer uit de vroege vlucht. Door zijn overwinning is Nørtoft ook de eerste leider in het algemeen klassement.

De eerste rit van de GP Orlen vertrok in Suprasil, een Poolse stad in het oosten van het land. Vervolgens moesten de jonge coureurs over heuvelend terrein naar Bialystok rijden, waar 156,9 kilometer later de finish lag.

Acht renners kozen in de eerste etappe het hazenpad. Michal Pomorski, Kacper Gieryk (beiden voor Polen), Leslie Lührs, Tim Torn Teutenberg (Duitsland), Gleb Karpenko (Estland), Morten Aalling Nørtoft, Frederik Bjørn Sorensøn (beiden voor Denemarken) en Zygimantas Matuzevicius (Litouwen) waren de coureurs in kwestie.

Vroege vlucht strijdt voor de zege

De vluchters reden een mooie voorsprong bij elkaar. Het peloton volgde al snel op meer dan drie minuten. Doordat de Denen en Duitsers twee renners in de ontsnapping hadden, kwam de achtervolging nooit echt op gang in het peloton. De winnaar zat met andere woorden voorin. Het was de Deen Nørtoft, die in het dagelijks leven voor Riwal koerst, die kon zegevieren. De 20-jarige renner reed op zes kilometer van de finish weg uit de kopgroep.

Lührs en Karpenko gingen in de laatste kilometers nog in de tegenaanval, maar kwamen nooit dicht in de buurt van Nørtoft. Duitser Lührs werd tweede, Est Karpenko derde. Het peloton kwam uiteindelijk op meer dan vijf minuten over de streep.