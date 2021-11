Mørkøv en Norman Hansen nog altijd aan de leiding in Zesdaagse van Gent

Michael Mørkøv en Lasse Norman Hansen gaan nog altijd aan kop in de Zesdaagse van Gent. De Deense baantoppers voelen echter de hete adem van Jasper De Buyst en Roger Kluge in hun nek en ook Iljo Keisse en Mark Cavendish volgen nog binnen dezelfde ronde.

Mørkøv en Hansen gaan na de derde dag van het baanevenement aan kop met 212 punten, gevolgd door het duo De Buyst-Kluge (156 punten) en Keisse-Cavendish met 145 punten. Het verschil in punten is aanzienlijk, maar de eerste drie koppels volgen nog binnen dezelfde ronde en dus is alles nog mogelijk in deze Zesdaagse van Gent.

Ook titelverdedigers Kenny De Ketele en Robbe Ghys zijn zeker nog niet uitgeschakeld voor de eindoverwinning. De twee Belgen staan momenteel vierde met 182 punten en één ronde achterstand. Ook Jonas Rickaert en de Zwitser Silvan Dillier volgen op één ronde, net als Otto Vergaerde en Jules Hesters.

Vanavond gaat de Zesdaagse van Gent verder met de vierde dag van het baanevenement. De tachtigste editie van de Zesdaagse van Gent duurt nog tot en met zondag.

Zesdaagse van Gent 2021

Stand na de vierde dag

1. / Michael Mørkøv – Lasse Norman Hansen – 212 punten

2. / Jasper De Buyst – Roger Kluge – 156 punten

3. / Iljo Keisse – Mark Cavendish – 145 punten

4. / Kenny De Ketele – Robbe Ghys – 187 punten en 1 ronde

5. / Jonas Rickaert – Silvan Dillier – 107 punten en 1 ronde

6. / Otto Vergaerde-Jules Hesters – 107 punten en 1 ronde

7. / Fabio Van Den Bossche – Vincent Hoppezak – 61 punten en 6 ronden

8. / Yoeri Havik-Jan-Willem van Schip – 116 punten en 8 ronden

9. / Morgan Kneisky – Matias Malmberg – 48 punten en 18 ronden

10. / Roy Pieters-Maikel Zijlaard – 15 punten en 23 ronden

11. / Gerben Thijssen – Michele Scartezzini – 29 punten en 24 ronden

12. / Tuur Dens-Marc Hester – 77 punten en 34 ronden