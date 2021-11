Mørkøv en Norman Hansen als leiders naar slotdag Zesdaagse van Gent

Met nog één middag te gaan, hebben we nog altijd twee Deense leiders in de Zesdaagse van Gent. Michael Mørkøv en Lasse Norman Hansen gaan met 319 punten aan de leiding, maar voelen de hete adem van Kenny De Ketele en Robbe Ghys in hun nek. Ook Jasper De Buyst en Roger Kluge doen nog volop mee voor de eindzege.

De vijfde avond begon voor de elite-mannen met de puntenkoers, de ploegafvalling en de baanronde, daarna gevolgd door de lange jacht. Na een muzikaal intermezzo volgden de derny-races en de supersprint. Na middernacht kwamen de mannen opnieuw in actie op de 500 meter tijdrit en de afsluitende ploegkoers. Het leek een ideale avond voor Mørkøv en Norman Hansen om de teugels nog wat strakker aan te halen.

In de puntenkoers deden De Ketele en Ghys de beste zaken door aardig wat punten te sprokkelen, maar vervolgens zagen we de twee Denen glansrijk zegevieren in de ploegafvalling, door in een rechtstreeks duel af te rekenen met De Ketele en Ghys. Mørkøv en Norman Hansen waren vervolgens ook de beste in de baanronde, om dan de schade te beperken in de lange jacht, waar Roger Kluge en Jasper De Buyst als winnaars uit de bus kwamen.

Kleine verschillen

Na een korte pauze gingen de renners verder met de derny-races en Mørkøv liet nog maar eens zien van goudwaarde te zijn door in de tweede dernyrace vier belangrijke punten te sprokkelen. De supersprint werd gewonnen door Tuur Dens en de Belg ging door op zijn elan door samen met zijn Deense collega Marc Hester de 500 meter tijdrit te winnen. Mørkøv en Norman Hansen werden tweede in de 500 meter tijdrit en deden nog maar eens goede zaken met oog op het klassement.

Titelverdedigers De Ketele en Ghys weigerden echter te plooien en bleven in de buurt van de twee Denen. De afsluitende ploegkoers bleek een prooi voor Keisse en Cavendish. Met nog één avond te gaan is alles nog mogelijk in deze Zesdaagse van Gent. Drie koppels volgen nog binnen dezelfde ronde en De Ketele en Ghys hoeven slechts 15 punten goed te maken in het klassement. Vanmiddag staat de slotdag van het baanevenement op het programma.

Zesdaagse van Gent 2021

Stand na de vijfde dag

1. / Michael Mørkøv – Lasse Norman Hansen – 319 punten

2. / Kenny De Ketele – Robbe Ghys – 304 punten

3. / Jasper De Buyst – Roger Kluge – 252 punten

4. / Iljo Keisse – Mark Cavendish – 234 punten en 2 ronden

5. / Otto Vergaerde-Jules Hesters – 144 punten en 7 ronden

6. / Fabio Van Den Bossche – Vincent Hoppezak – 115 punten en 10 ronden

7. / Yoeri Havik-Jan-Willem van Schip – 188 punten en 13 ronden

8. / Jonas Rickaert – Silvan Dillier – 149 punten en 20 ronden

9. / Morgan Kneisky – Matias Malmberg – 73 punten en 38 ronden

10. / Gerben Thijssen – Michele Scartezzini – 50 punten en 46 ronden

11. / Roy Pieters-Maikel Zijlaard – 34 punten en 46 ronden

12. / Tuur Dens-Marc Hester – 148 punten en 60 ronden