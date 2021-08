Mørkøv bedankt Lefevere na gouden medaille: “Hier jaren op moeten wachten”

Michael Mørkøv heeft na zijn gouden medaille op de olympische ploegkoers zijn team Deceuninck-Quick-Step en ploegbaas Patrick Lefevere bedankt. De Deen wist zaterdag samen met Lasse Norman Hansen de madison te winnen. “Ongelofelijk”, noemt de 36-jarige Mørkøv het bij Sporza.

“Ik heb hier wel enkele jaren op moeten wachten”, vertelt hij. “Ik had in 2008 al eens de kans om mee te doen aan de olympische ploegkoers, toen werd ik zesde met Alex Rasmussen. Maar daarna werd het van het olympische programma gehaald. Sinds het in 2016 weer een olympische discipline is, is het een groot doel van mij.”

Mørkøv is op de weg een vaste sprintloods in de equipe van de Wolfpack. Afgelopen Tour de France loodste hij Mark Cavendish als lead-out naar vier etappezeges. In Tokio mocht hij zelf zijn kans gaan. “Toen ik een contract tekende bij Deceuninck-Quick Step steunde Patrick Lefevere me in mijn droom. Ik moet mijn Belgische werkgever dus bedanken”, aldus Mørkøv.

‘Op het juiste moment op de juiste plek’

“Het is een deel van mijn carrière om me op te offeren op de weg. Dat is mijn taak en daar ben ik goed in”, weet hij. “Gelukkig mag ik voor mijn eigen ambities gaan op de piste. Hier sta ik elke dag voor op en hier werk ik elke dag hard voor. Ik ben erg trots dat Deceuninck-Quick Step me hier in steunt. Niet elke ploeg doet dat. Het toont dat ik op het juiste moment op de juiste plek zit.”