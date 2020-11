Mora wint puntenkoers op EK baan, Levy ook Europees kampioen op de keirin

Zaterdag was het EK baanwielrennen in het Bulgaarse Plovdiv alweer toe aan de voorlaatste dag. Onder meer op de keirin werden er medailles vergeven. Maximilian Levy toonde zich de winnaar van de dag met een nieuwe gouden medaille. Ook de Russen, Italianen en Spanjaarden waren meermaals succesvol.

Ivo Oliveira greep zaterdagavond de eerste gouden medaille. De Portugees van UAE Team Emirates bleek in de finale van de individuele achtervolging sneller te zijn dan de Italiaan Jonathan Milan. De Rus Lev Gonov won de strijd om het brons ruim van Alexander Evtushenko.

Daarna stond de puntenkoers op het programma voor mannen en vrouwen. Bij de vrouwen bleek de Britse Katie Archibald superieur te zijn voor Silvia Zanardi en Karolina Karasiewicz. Sebastián Mora kroonde zich niet geheel verrassend tot Europees kampioen puntenkoers bij de mannen. De Spanjaard pakte eerder dit jaar al het zilver op het Wereldkampioenschap puntenkoers.

Aan het einde van de avond waren er nog medailles te verdienen op de keirin. Olena Starikova greep bij de vrouwen het goud, terwijl bij de mannen Maximilian Levy de beste bleek te zijn. Gisteren won de Duitser ook al goud op de sprint.

Nederland heeft geen selectie afgevaardigd voor het EK baanwielrennen in Plovdiv in verband met het coronavirus. Zondag is de laatste dag van het wielerevenement. Dan kunnen de baanwielrenners zich nog opmaken voor onder meer de Madison.

Uitslagen EK baanwielrennen 2020 Individuele achtervolging – mannen

Ivo Oliveira

Jonathan Milan

Lev Gonov Puntenkoers – vrouwen

Katie Archibald

Silvia Zanardi

Karolina Karasiewicz Puntenkoers – mannen

Sebastian Mora

Matteo Donega

Daniel Crista Keirin – vrouwen

Olena Starikova

Sara Kankovska

Helena Casas Roige Keirin – mannen

Maximilian Levy

Denis Dimitriev

Sotirios Bretas