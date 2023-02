Moolman wint bergrit Setmana Ciclista Valenciana, Van Vleuten derde na vroege aanval

Asleigh Moolman heeft de derde etappe van de Setmana Ciclista Valenciana op haar naam geschreven. In een sprint met drie was ze sneller dan Amanda Spratt en Annemiek van Vleuten. Laatstgenoemde had op de zwaarste beklimming van de dag voor de afscheiding gezorgd.

Nadat Elisa Balsamo de eerste én de tweede etappe van de Setmana Ciclista Valenciana had gewonnen na massasprint, kregen de rensters op dag drie een lastigere rit voorgeschoteld. Ze moesten de Alto Tudons (15,4 km aan 4,9%) en Confrides (6,5 km aan 4,8%) overwinnen, alvorens de dertig kilometer lange duik richting Altea ingezet zou worden. Zou Annemiek van Vleuten toeslaan?

In de openingsfase van de wedstrijd ontstond een kopgroep van vier rensters, met daarbij één Nederlandse: Elise Uijen (Team DSM). Zij had het gezelschap van haar ploeggenote Becky Storrie, Morgane Coston (Cofidis) en Mireira Benito (AG Insurance – Soudal Quick-Step). De aanvallers reden een voorsprong bijeen van vier minuten. Aan de voet van de Alto Tudons waren daar nog drie van over.

Van Vleuten trekt door

Op die Alto Tudons trok Annemiek van Vleuten door in het peloton. Enkel Amanda Spratt en Asleigh Moolman konden volgen. Met zijn drieën sloten ze aan bij Uijen en Benito, de overgebleven vluchters. Het duo kon nog een tijdlang bij de toppers blijven, maar uiteindelijk braken beiden. Van Vleuten, Spratt en Moolman begonnen na de klim naar Confrides samen aan de lange afdaling naar Altea.

Daar verschenen Uijen en Benito even weer aan het front, maar op een van de hellingen moesten ze opnieuw passen. De andere drie konden elkaar niet lossen. Zij reden samen op de streep af, waar een sprint de winnares moest bepalen. Van Vleuten ging van ver aan, maar Moolman bleek over de snelste benen te beschikken. Zij bezorgde haar nieuwe ploeg AG Insurance – Soudal Quick-Step zo een zege. Spratt werd tweede, Van Vleuten derde. Riejanne Markus sprintte in het achtervolgende peloton, dat in de slotkilometers nog dichtbij de koploopsters kwam, naar de vierde plek.