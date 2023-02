Bauke Mollema ziet cameramotoren koersen beïnvloeden: “De UCI doet te weinig”

Bauke Mollema ergert zich aan cameramotoren die kort voor het peloton uitrijden. Omdat de voorste renners van de groep gebruik kunnen maken van de slipstream, treedt volgens de Nederlander competitievervalsing op. “Het is een van de grootste problemen in het hedendaagse wielrennen”, aldus Mollema in gesprek met Cycling Weekly.

“Het beïnvloedt wedstrijden en je ziet het in veel koersen gebeuren”, vervolgt de renner van Trek-Segafredo. “Het verandert de koers. Het kan zelfs bepalen of een kopgroep het haalt of niet, of hoe hard het peloton rijdt.” Mollema merkte het zelf nog in de tweede etappe van de Ronde van Valencia. “Het was een finish bergop en de motor reed vijf meter voor het peloton uit. Je kon niet naar voren komen. In Italië en Spanje is het erger dan in andere landen. Naar mijn mening doet de UCI niet genoeg om te voorkomen dat motoren de koers beïnvloeden.”

Volgens Mollema is het probleem de laatste jaren groter geworden. “Maar ik heb er natuurlijk ook meer aandacht voor. Er is een paar jaar geleden wat wetenschappelijk onderzoek gedaan, waaruit bleek dat je zelfs voordeel hebt als de motor een afstand houdt van dertig meter. Tegenwoordig is deze afstand van tien of vijftien meter. Dertig of veertig meter zou beter zijn, maar misschien zijn de beelden dan minder goed voor de mensen thuis. In de toekomst moeten we iets anders verzinnen, zoals drones, want op dit moment heeft het een grote invloed op het wielrennen.”