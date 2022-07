Mollema wil in slotweek weer aanvallen: “Hopelijk gaat het dan wat beter dan vandaag”

Video

Bauke Mollema werd vandaag negentiende in de dertiende etappe van de Tour de France. De Nederlander zat mee met een omvangrijke kopgroep, maar speelde in de ultieme finale geen rol van betekenis. “Toen we wegreden met de uiteindelijke kopgroep, moest ik al zó diep gaan”, zegt Mollema na afloop tegen WielerFlits.

“Toen was het beste er al wel af. Daarna had ik het echt even zwaar. Even later, toen het gat eenmaal gemaakt was, voelde ik me wel wat beter, maar echt top is het nooit geworden”, bekent Mollema, die zijn ploeggenoot Quinn Simmons nog bij zich had in de vlucht. De Amerikaan probeerde in de voorfinale weg te rijden. “Hij kwam zelf met het plan om vroeg aan te vallen om weg te komen. Maar hij wist ook wel dat hij hier niet bij de allerbeste klimmers zou behoren. Zijn poging mislukte.”

“Even later reden er een paar andere renners weg”, gaat Mollema verder over het koersverloop. “Vervolgens ontplofte het helemaal op zo’n klimmetje en was ik er echt helemaal af. In de afdaling kwamen we nog langzaam terug, onderaan Mende. Maar dat had verder niet zoveel zin in.”

Het was uiteindelijk Michael Matthews die er met de zege vandoor ging. “Ik wist dat hij met een kleine voorsprong aan de slotklim begon. En ik weet dat hij zulke inspanningen, van zo’n tien minuten, heel goed kan, dus in dat opzicht verbaas ik me er niet heel erg over. Het is gewoon een heel goede renner, ook voor zulke ritten.”

Zelf wil Mollema vanaf dinsdag weer meedoen om ritwinst. “Ik hoop na de rustdag. ik hoop dat het nog wat beter gaat dan vandaag. Het gaat al een stuk beter dan drie, vier dagen geleden, dus het gaat wel de goede kant op. Maar het is nog lang niet honderd procent. Ik hoop in de laatste week nog wel één, twee keer mee te zitten. Hopelijk gaat het dan wat beter dan vandaag.”