Mollema vierde in Lombardije-rit Giro: “Vorige week had ik dit niet gekund”

Een opsteker voor Bauke Mollema. De Nederlander werd knap vierde in de lastige vijftiende etappe van de Giro d’Italia vanuit de vroege vlucht. In de beginfase van de Giro voelde Mollema zich nog allesbehalve goed. “Vorige week had ik dit niet gekund”, vertelde hij na afloop bij Eurosport.

Mollema maakte net als gisteren deel uit van de vroege vlucht. “Ik was blij dat ik erbij zat. Het gaat wel de goede kant op. Een week geleden had ik hier de benen niet voor. Gisteren was ik ook mee en de benen zijn goed.”, zei de 36-jarige coureur, die nog even versnelde op de Miragolo San Salvatore maar geen grote verschillen wist te maken.

Derde week

Uiteindelijk moest Mollema ondanks zijn stijgende vormpeil de kop van de koers laten gaan op de laatste klim. “Die mannen rijden zo hard op die klim. Ik zat uiteindelijk iets te ver om terug te komen, maar ik ben blij dat het de goede kant op gaat”, concludeerde de nuchtere Groninger.

Uiteindelijk finishte Mollema op bijna twee minuten van de winnaar Brandon McNulty. “Ik ben blij dat het veel beter gaat. Meestal is de derde week niet mijn beste week, maar als ik deze lijn door kan trekken ga ik het nog wel een paar keer proberen”, besloot de Nederlander strijdvaardig.