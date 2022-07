Mollema na ’tricky’ tijdrit: “Was elke keer afwachten hoe je de bochten doorkwam”

Bauke Mollema mocht als kersvers Nederlands kampioen tijdrijden de openingstijdrit van de Ronde van Frankrijk in het rood-wit-blauw rijden. Aanvankelijk stond de renner van Trek-Segafredo eerste, maar al snel zag hij Mathieu van der Poel onder zijn tijd duiken. Bij het overschrijden van de streep wist hij zelf al dat het niet genoeg voor de winst zou zijn.

“Zeker niet. Ik kwam over de streep en had echt het gevoel: ik had zo nog vijf kilometer door kunnen gaan”, zei Mollema na afloop van zijn tijdrit tegen het Algemeen Dagblad. “In die bochten had je, omdat je het zo rustig aan moest doen (vanwege de natte wegen, red.), echt wel best veel herstel. Op de rechte stukken kon ik best wel doortrappen. Toen kwam ik over de streep en voelde ik me dertig seconden later eigenlijk best wel goed hersteld.”

Mollema baalde dus van de regen. “Het was een beetje jammer dat het begon te regenen, zeker nadat we het in de verkenning gewoon droog hadden. Dat was toch een beetje tricky. Het was even afwachten hoe je die bochten doorkwam elke keer weer. Maar de power was goed, denk ik. Zeker op de rechte stukken voelde ik me goed. De bochten heb ik af en toe wel wat minder genomen, had ik het idee. Maar dit is wat het is.”

Het was voor Mollema de eerste tijdrit in zijn kampioenentrui. “Het was wel bijzonder om dat pak aan te trekken voor de warming-up en daarin je warming-up te doen. Dat gaf wel extra motivatie. Ik wilde er sowieso vol voor gaan.”