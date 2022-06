Mollema mikt op ritzege later in de Tour: “Openingstijdrit wordt heel lastig tegen al die mannen”

Bauke Mollema werd vorige week Nederlands kampioen tijdrijden en mag het rood-wit-blauw gelijk tonen op het allerhoogste podium. Morgen begint hij in Kopenhagen namelijk aan zijn twaalfde Tour, die van start gaat met een tijdrit. Kan hij meedingen om de zege? “Vrijdag wordt wel heel lastig, hoor, tegen al die mannen”, zei Mollema gisteren bij de ploegenpresentatie in gesprek met de NOS.

“Maar ik heb niets te verliezen, ik zie het wel. Dat had ik eigenlijk ook op het NK. Ik moet gewoon een kwartier lang volle bak rijden en dan zie ik wel wat het resultaat is”, voegt Mollema daaraan toe. “Ik denk wel dat het een leuke tijdrit is. Gisteren (dinsdag, red.) heb ik op internet al even een video bekeken van het parcours. Best veel bochten. Veel snelle bochten, maar ook wat smallere bochten, waar je wat snelheid verliest.”

Tweede en derde week

Hoewel Mollema zich dus niet in zal houden tijdens de tijdrit, liggen zijn grote doelen verder in de ronde. “Mijn persoonlijke doel is om een etappe te winnen. Waarschijnlijk niet in de eerste week, als ik dat zo zie. Dat is niet echt wat voor mij met wat vlakke ritten, kasseien, wind… Het wordt in ieder geval heel nerveus. Maar in de tweede en derde week gaan er wel weer kansen komen.”