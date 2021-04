Mollema kopman Trek-Segafredo in GP Indurain en het Baskenland

Bauke Mollema keert zaterdag na een rustperiode van een kleine maand terug in koers. De Nederlandse kopman van Trek-Segafredo rijdt de GP Miguel Indurain, twee dagen voor de Ronde van het Baskenland van start gaat.

In beide Spaanse koersen start Trek-Segafredo met dezelfde selectie. Mollema is de vooruitgeschoven pion in beide wedstrijden, die gekenmerkt worden door de nodige hoogtemeters. In februari en begin maart liet de Groninger al een goede vorm zien, met een ritzege in de Tour du Var en winst in de Trofeo Laigueglia.

Hij krijgt steun van onder meer Julien Bernard, Niklas Eg, Juan Pedro López en Toms Skujins. De selectie wordt gecompleteerd door Nicola Conci en Alexander Kamp. Zaterdag is de GP Miguel Indurain in de heuvelachtige omgeving van Navarra. Maandag gaat in Bilbao de Ronde van het Baskenland (5-10 april) van start.

Selectie Trek-Segafredo voor de GP Miguel Indurain 2021 (3 april)

Julien Bernard

Nicola Conci

Niklas Eg

Alexander Kamp

Juan Pedro López

Bauke Mollema

Toms Skujins

Selectie Trek-Segafredo voor de Ronde van het Baskenland 2021 (5-10 april)

