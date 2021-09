Mollema komt, een kleine week voor het WK, zwaar ten val in Ronde van Luxemburg

Tijdens de individuele tijdrit in de Ronde van Luxemburg was er een schrikmoment voor Bauke Mollema. De renner van Trek-Segafredo kwam namelijk zwaar ten val, nadat hij op hoge snelheid een bocht verkeerd aansneed en daarbij over de kop vloog.

Wonder boven wonder kon Mollema zijn tijdrit vervolgen en kwam hij, weliswaar op grote achterstand, over de finish. Of de Nederlander blessures heeft overgehouden aan zijn valpartij en of zijn deelname aan de wereldkampioenschappen wielrennen van komende week in gevaar komt, is nog niet bekend. Een goed klassement in de Ronde van Luxemburg kan Mollema in elk geval vergeten, gezien zijn tijdverlies van ruim vier minuten.

De coureur van Trek-Segafredo begon dinsdag nog erg goed aan de Ronde van Luxemburg. In de openingsetappe naar Luxemburg-Stad kwam hij namelijk als tweede over de streep, nadat hij in een sprint met een grotere groep zijn meerdere moest erkennen in de Portugees João Almeida. Mollema stond na drie etappes, voor aanvang van de individuele tijdrit, elfde in het algemeen klassement.

Mocht Mollema de Ronde van Luxemburg zaterdag alsnog uitrijden, dan heeft de Nederlander nog enkele dagen om te herstellen van zijn val. Woensdag wordt hij namelijk aan de start verwacht van de Mixed Team Relay op het WK wielrennen. Weer vier dagen later, op zondag 26 september, staat de wegwedstrijd op het programma.

🚲 | Een flinke valpartij voor Bauke Mollema 😢 De Nederlander zit weer op zijn fiets maar dit wordt wonden likken aan de streep. Hopelijk komt hij er alleen met kleerscheuren vanaf. Volg de #SkodaTour 🇱🇺 zonder onderbrekingen op discovery+ pic.twitter.com/axjpzfx3TT — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 17, 2021