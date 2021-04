Mollema en Longo Borghini voeren LBL-selecties Trek-Segafredo aan

Trek-Segafredo heeft zijn selecties voor de mannen- en vrouweneditie van Luik-Bastenaken-Luik bekendgemaakt. Bij de mannen is het uitkijken naar Bauke Mollema, Elisa Longo Borghini voert een sterke vrouwenploeg aan. Lizzie Deignan, de winnares van vorig jaar, is er niet bij.

De 34-jarige Mollema wist in het verleden al twee keer top-10 te rijden in de oudste monumentale klassieker. In 2012 kwam hij als zesde over de streep in (toen nog) Ans en in 2016 werd hij negende. De ervaren klimmer begon uitstekend aan het wielerseizoen 2021 en werd in de week voorafgaand aan LBL elfde in de Waalse Pijl

Mollema is zondag de kopman van Trek-Segafredo, dat verder ook nog rekent op Julien Bernard, Nicola Conci, Niklas Eg, Alexander Kamp, Michel Ries en de sterke Let Toms Skujiņš. Die laatste wist in de Brabantse Pijl naar een top 5-klassering te fietsen en kan wellicht iets ondernemen in de finale van Luik-Bastenaken-Luik.

In de vrouwenversie van Luik-Bastenaken-Luik hoopt Trek-Segafredo met meerdere rensters de finale in te duiken. Elisa Longo Borghini, woensdag nog derde in de Waalse Pijl, is de voornaamste kandidate voor de overwinning. Maar met Amerikaans kampioene Ruth Winder en Lucinda Brand staan er nog twee toppers aan de start. Ook de jonge Shirin van Anrooij is van de partij.

Mannenselectie Trek-Segafredo voor Luik-Bastenaken-Luik (25 april)

Julien Bernard

Nicola Conci

Niklas Eg

Alexander Kamp

Michel Ries

Bauke Mollema

Toms Skujiņš

Vrouwenselectie Trek-Segafredo voor Luik-Bastenaken-Luik (25 april)

Shirin van Anrooij

Lucinda Brand

Lauretta Hanson

Elisa Longo Borghini

Tayler Wiles

Ruth Winder