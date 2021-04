Mollema baalde na lekke band: “Ik voelde me nog goed”

Bauke Mollema kon geen betekenisvolle rol spelen in de finale van de Amstel Gold Race. Met nog negen kilometer te gaan reed de Nederlander lek, waardoor wegviel uit de elitegroep achter Tom Pidcock, Wout van Aert en Maximilian Schachmann.

“Ik baal enorm, want ik voelde me nog goed”, vertelde Mollema naderhand aan NU.nl. “Ik had wel zin om iets te proberen in de finale, ik voelde dat ik nog wat over had in mijn benen. Maar dat gold denk ik wel voor meer renners in de grote groep, er zaten nog wel wat snelle mannen bij.”

Volgens de Nederlander van Trek-Segafredo was de ronde waarop de Amstel Gold Race verreden werd heel snel. “We hebben de hele dag een slopend tempo gereden. De ronde was niet selectief genoeg om grote verschillen te maken, daardoor werd het meer een slijtageslag.”

Hij hoopt dat volgend jaar alles weer normaal is. “Ik heb niet echt het gevoel dat ik de Amstel heb gereden. Normaal staat in heel Limburg het publiek rijen dik langs de weg. Het was een iets makkelijker parcours dan normaal, maar ik denk dat het wel een mooie koers geworden is.”