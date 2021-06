Molenaar vierde in tweede etappe Volta ao Alentejo, ritzege gaat naar Leitão

Alex Molenaar is in de tweede etappe van de Volta ao Alentejo als vierde over de streep gekomen. De 21-jarige Nederlander van Burgos-BH moest in de eindsprint alleen ritwinnaar Iúri Leitão, Mikel Aristi en David González laten voorgaan.

De renners in de Volta ao Alentejo (2.2) kregen vandaag een 195,5 kilometer lange etappe voorgeschoteld, over geaccidenteerde wegen, van Almodovar naar Sines. De etappe draaide uiteindelijk uit op een sprint met een grote groep en dit keer bleek Leitão, gisteren nog tweede achter Juan José Lobato, over de snelste benen te beschikken.

De 22-jarige renner van het bescheiden Tavfer-Measindot-Mortágua, die we vooral kennen van de baan, bleek sneller dan de Spanjaarden Aristi en González. Nummer vier Molenaar sprak na afloop van een chaotische finale. “Ik zat echter goed geplaatst en kon zo nog naar een vierde plaats sprinten.”

Vrijdag krijgen de renners opnieuw een etappe over glooiende wegen voor de wielen geschoven. De 38ste editie van de Volta ao Alentejo duurt nog tot en met zondag.