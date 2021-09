Molano raakte niet in paniek bij aanval Albanese: “We wisten dat we hem zouden pakken”

Juan Sebastián Molano was vanzelfsprekend blij met zijn overwinning in de eerste etappe van de Giro di Sicilia. De Colombiaanse sprinter van Bahrain Victorious haalde net op tijd de late vluchter Vincenzo Albanese bij om zijn derde zege van het seizoen binnen te slepen. Eerder won hij al twee ritten in de Vuelta a Burgos.

“Voor de etappe kregen alle renners van onze ploeg de instructie om in de laatste kilometer van voren te zitten. Dat hebben we heel goed gedaan”, was Molano tevreden. Door enkele gevaarlijke bochten in de slotfase besloot de koersdirectie al dat de eindtijden op drie kilometer van de finish werden opgenomen. “Vincenzo Albanese reed weg, maar we lieten dat toe zodat we de bochten zonder problemen konden nemen. We hielden de afstand die we wilden.”

De Colombiaan en zijn ploeg hadden het vertrouwen dat ze de late aanval van de Italiaan op tijd onschadelijk konden maken. “We wisten dat we hem zouden pakken, maar we wilden hem niet te vroeg pakken omdat dat tot aanvallen van anderen had kunnen leiden. Max Richeze trok de sprint aan in de laatste bocht, met 250 meter te gaan. We reden een mooie sprint. Het is allemaal te danken aan het team, dat de hele dag mooi en perfect werk heeft geleverd.”

Morgen wil Molano proberen nog een keer toe te slaan. “Ik heb het parcours van morgen nog niet in detail bestudeerd, maar ik weet dat er iets meer geklommen wordt dan vandaag. Vandaag vroeg ik mijn ploeg op de klim om harder te rijden omdat ik goede benen had. Ik hoop morgen dezelfde benen te hebben want ik wil nog een keer winnen”, aldus de sprinter, die dankzij zijn zege ook de eerste leider in de Giro di Sicilia werd.