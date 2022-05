Molano pakt slotrit Boucles de la Mayenne na fotofinish, Thomas viert eindzege

Juan Sebastian Molano heeft de vierde en laatste etappe in Boucles de la Mayenne 2022 gewonnen. De 27-jarige Colombiaan van UAE Emirates was in de straten van Laval de snelste in de massasprint. Hij liet na een fotofinish Orluis Aular en Bryan Coquard achter zich. Het eindklassement werd gewonnen door Benjamin Thomas van Cofidis.

In de slotrit – waar toptalent Kévin Vauquelin niet meer aan de start stond en Finn Fisher-Black (vijfde in het klassement) na een val in de eerste kilometers opgaf – lag er in het tweede kwart van de etappe een heuvelzone, maar behoudens die hellingen stond een massasprint in de sterren geschreven. Vorig jaar was Arnaud Démare de beste in deze rit, die ook toen eindigde met een viertal lokale rondes als slot.

Sterke kopgroep

Toch besloot een sterke kopgroep om het ruime sop te kiezen. Zij kleurden daarna de rest van de dag, want het peloton gaf hen daar de ruimte voor. Louis Barré (U Nantes Atlantique), Romain Cardis (St. Michel-Auber 93), bergtruidrager Gilles De Wilde (Sport Vlaanderen-Baloise), Paul Hennequin (Nice Métropole Côte d’Azur), Joshua Hüppertz (Lotto Kernhaus) en Damien Touzé (AG2R Citroën) kregen maximaal ruim zes minuten voorsprong.

In het peloton controleerden Cofidis – van leider Thomas – en Movistar de vlucht. Jong talent Barré – die komend jaar zijn profdebuut maakt bij Arkéa Samsic – fietste zichzelf dankzij de bonificatieseconden nog in de top-10 van het eindklassement. In het peloton liepen de gemoederen ondertussen een beetje op na een handgemeen tussen Thomas Boudat en Kristoffer Halvorsen. In de finale stak ook TotalEnergies een handje toe in het peloton.

Massasprint na knokpartij

Uiteindelijk duurde het toch nog vrij lang voordat de zes vluchters gegrepen werden. Dat gebeurde pas in de laatste lokale ronde op vier kilometer voor het einde. Heel even kwam de leidende positie van Thomas in gevaar, toen naaste belager Benoît Cosnefroy zich vooraan nestelde en er een breukje leek te ontstaan. De geletruidrager poetste dat zelf recht, waarna we op een oplopende finishstraat aan de eindsprint begonnen.

Die werd aangetrokken door Edvald Boasson Hagen, die daarmee Lorrenzo Manzin piloteerde. De Fransman reed op een gigantisch verzet richting de meet, waar slechts nog weinig renners overkwamen. Uiteindelijk was Molano de gevierde man, die met veel snelheid van achterop kwam. Amaury Capiot zat met hetzelfde aan de andere kant van de weg, maar hij werd ingesloten door Orluis Aular. Die werd dan tweede, terwijl Capiot op plek zes bleef steken. Bram Welten was op plek zeven de beste Nederlander.