Molano na nieuwe ritzege: “Ik voelde de vermoeidheid” vrijdag 14 februari 2020 om 09:54

Juan Sebastián Molano liet gisteren in de straten van Sogamoso zien de snelste sprinter te zijn in de Tour Colombia. De renner van UAE Emirates boekte zijn tweede opeenvolgende ritzege door Edwin Ávila en Álvaro José Hodeg voor te blijven. “Maar ik voelde de vermoeidheid”, zo vertelde Molano na afloop.

De derde etappe leek – ondanks enkele hellingen in de beginfase – uitgetekend voor de sprinters. De sprintersploegen wisten vier dappere avonturiers op tijd in te rekenen, waardoor we opnieuw een duel kregen tussen Molano en Hodeg. En voor de tweede dag op rij bleek de coureur van UAE Emirates de snelste.

“De etappe was toch wel lastig vanwege de hoogteverschillen, waardoor alle renners vermoeid waren. Ik voelde ook zeker mijn benen, maar dat is niet meer dan normaal na een zware dag. Ik wist de klimmetjes te overleven en reed uiteindelijk nog een goede spurt”, zo kijkt de ritwinnaar terug op de etappe.

Het is de vraag of Molano vandaag een onvervalste hattrick kan scoren, aangezien de renners in de finale de Alto Malterias van derde categorie krijgen voorgeschoteld. De finish ligt enkele kilometers verder in het plaatsje Santa Rosa de Viterbo. “Een lastige maar uitdagende etappe”, is de korte samenvatting van de Colombiaan.