Molano kraait victorie in vierde rit Vuelta a Burgos

De vierde etappe in de Vuelta a Burgos 2021 is ten prooi gevallen aan Juan Sebastian Molano. De 26-jarige Colombiaan van UAE Emirates was in de straten van Arando de Duero zeer nipt de snelste in de massasprint. Hij was iets sneller dan Jon Aberasturi en Vincenzo Albanese. Romain Bardet blijft in het bezit van de leiderstrui.

De vlucht van de dag werd gevormd door Mario Aparicio en Diego Rubio van Burgos-BH, Mikel Bizkarra van Euskaltel-Euskadi, Hugh Carthy van EF Education First-Nippo en het EOLO-Kometa-duo Martón Dina en Diego Pablo Sevilla. De zes mochten de dag kleuren, maar kregen nooit een geruststellende voorsprong. Al gauw wist het zestal dat ze niet voor de etappewinst reden.

Carthy moest op negen kilometer voor het einde lossen, waarna zijn training voor de Ronde van Spanje erop zat. Twee kilometer verder moesten ook Dina en Rubio zich gewonnen geven. Korte tijd later werd het peloton opgeschrikt door een valpartij, waarbij Domenico Pozzovivo het grootste slachtoffer was. De Italiaanse pocketklimmer was donderdag opgeklommen naar plek drie. Hij verloor tijd.

In de eindsprint die volgde was het chaos troef. Verschillende treintjes verkeken zich op de brede aankomststrook, waar de wind een belangrijke rol speelde. Uiteindelijk timede Molano het beste, al moest er een fotofinish aan te pas komen om te bepalen dat hij – en niet Aberasturi – had gewonnen. De Colombiaan sloeg nochtans van woede op zijn stuur, omdat hij dacht niet gewonnen te hebben.

Zaterdag volgt de slotrit met aankomst bergop op Lagunas de Neila. Daarin verdedigt leider Bardet een voorsprong van 45 seconden op Mikel Landa en een minuut of David De la Cruz en Fabio Aru.