Molano dolblij na zege in GP de Denain: “Ik hou van deze wedstrijd”

Juan Sebastián Molano won donderdag de Grand Prix de Denain. De sprinter van UAE Emirates deed dat niet door een massasprint te winnen, maar door de snelste te zijn van een kopgroepje van vijf. “Ik had heel goede benen vandaag”, zei hij in het flashinterview na afloop.

Molano klopte Tim van Dijke en Timo Kielich op de streep. Ook Edvald Boasson Hagen en Molano’s ploeggenoot Mikkel Bjerg zaten in de kopgroep, die in de finale van de wedstrijd was ontstaan. “Het team bracht me de hele dag in goede positie, ook voor de kasseienstroken”, vertelt Molano. “Ik moet Mikkel Bjerg ook bedanken. Hij was geweldig, hij deed goed werk in de finale. Deze overwinning is voor het team, voor de staf, voor mijn familie, voor mijn vriendin. Ik ben heel blij.”

Vorige week was Molano actief in Tirreno-Adriatico. Daar reed hij – op één vijfde plaats na – relatief onopvallend rond, maar het uitrijden van de Italiaanse rittenkoers is goed geweest voor zijn vorm. “Na het volbrengen van Tirreno-Adriatico heb ik goede benen. Ik heb de afgelopen drie dagen goed kunnen herstellen. Ik ben heel blij met deze zege, want ik hou van deze wedstrijd.” Zes jaar geleden, in 2017, was Molano al eens derde in de Grand Prix de Denain. De overwinning ging toen naar Arnaud Démare.

