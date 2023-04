Mohoric komt met de schrik vrij na val in Ronde van Vlaanderen

Voor Matej Mohoric is de 107e Ronde van Vlaanderen uitgedraaid op een bittere teleurstelling. De Sloveen van Bahrain Victorious begon als een van de (schaduw)favorieten aan de klassieker, maar was onderweg betrokken bij een zware valpartij.

In aanloop naar de tweede passage van de Oude Kwaremont werd het peloton opgeschrikt door een zware val. Biniam Girmay ging op hoge snelheid tegen de grond en de Eritreer nam meerdere renners mee in zijn val. Ook Matej Mohoric werd door deze val uitgeschakeld.

De Sloveen kan echter opgelucht ademhalen: hij heeft geen ernstige blessures overgehouden aan zijn val. “Het was een vreselijke dag, maar ik ben in orde na mijn val”, laat hij weten via Twitter.

Mohoric, die dit voorjaar al derde werd in Kuurne-Brussel-Kuurne en top 10-reed in Strade Bianche, Milaan-San Remo en de E3 Saxo Classic, lijkt zich met andere woorden geen zorgen te hoeven maken over Parijs-Roubaix. Deze monumentale kasseienklassieker staat over exact een week op het programma.