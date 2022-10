Mohoric door bonificaties winnaar CRO Race: “Het leek onmogelijk”

Matej Mohoric wist in de slotetappe van de CRO Race negen bonificatieseconden te winnen en zo de eindzege voor zich op te eisen. Voor de rit keek hij namelijk aan tegen een achterstand van acht seconden op Jonas Vingegaard. “Ik moet de hele ploeg hiervoor bedanken”, blikt Mohoric terug.

“We wisten dat het was spannende strijd zou worden. Vanmorgen stond ik nog acht seconden achter en leek het onmogelijk om het klassement nog te winnen. Maar we gingen vol voor eerste tussensprint, en wisten ook dat ik daarna tweede moest worden in de etappe”, legt de Sloveen van Bahrain Victorious uit.

Daarop zette Mohoric al zijn ploegmaats op kop. “De ploeg deed bijna al het werk. Ik hoefde alleen maar te volgen en moest in de finale het wiel van Johnny (Jonathan Milan, red.) niet verliezen. Hij deed zijn lead-out toen Viviani begon met sprinten. Ik moest hem alleen maar volgen en kon zo tweede worden, ook al ben ik geen sprinter”, lacht hij. “Ik moet de hele ploeg daarvoor bedanken. Zonder hen was dit niet gelukt.”

“Deze CRO Race was een doel voor mij, want ik wilde het seizoen graag goed afsluiten. Ik heb deze zomer veel problemen gehad, maar ik voelde me al wat beter tijdens de reis naar Canada. Daarna besloot ik wel het WK niet te rijden, omdat ik niet in topvorm zou kunnen rijden. Maar ik heb wel verder getraind”, aldus de winnaar van de CRO Race, de laatste Europese rittenkoers van dit wielerseizoen.