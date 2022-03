Mohoric baalt van ontbreken Colbrelli, Kwiatkowski ziet meerdere kansen INEOS Grenadiers

Matej Mohoric is, naast sprinter Phil Bauhaus, een van de speerpunten van Bahrain-Victorious in Milaan-San Remo. Sonny Colbrelli is er vanwege ziekte namelijk niet bij. “Het is jammer dat Colbrelli niet rijdt”, zegt Mohoric voor de camera van Eurosport/GCN. Ook Michał Kwiatkowski blikte vooruit op de wedstrijd.

“Het is altijd eenvoudiger als je twee kaarten hebt om te spelen”, gaat Mohoric door. “Zelf ben ik niet op mijn best, sinds ik gevallen ben in Strade Bianche, waarbij ik mijn knie vrij erg bezeerd heb. Ik kon de afgelopen dagen pas weer trainen. Maar ik heb mijn best gedaan om mijn conditie te behouden, dus ik hoop op een goede wedstrijd. Maar ik heb geen al te hoge verwachtingen.”

Mohoric staat bekend als goede daler en zou mogelijk wat kunnen proberen in de afzink van de Poggio. “Ik kan naar beneden vliegen. Ik heb ook iets nieuws op mijn fiets vandaag, dat me niet helpt om harder omhoog te gaan, maar als ik erbij kan blijven, helpt het me wellicht wel naar beneden”, zegt de Sloveen, zonder te expliciteren om wat voor technisch snufje het gaat.

Tot die tijd zal het vooral volgen zijn, denkt Mohoric. “Ik weet niet hoe de benen zullen zijn, tien dagen nadat ik terugkom van mijn blessure. Ik heb de hele winter aan deze koers gedacht en wil dus niet opgegeven op het laatste moment, ook al zijn de omstandigheden niet perfect. Maar dat geldt voor veel renners, vanwege alle ziektegevallen. Bijna niemand komt hier zonder problemen.”

Kwiatkowski: “Numerieke overwicht gebruiken”

Michał Kwiatkowski, de winnaar van La Primavera in 2017, is onderdeel van een sterk INEOS Grenadiers, dat verschillende renners uit kan spelen. “We moeten flexibel zijn. Tom (Pidcock, red.) is natuurlijk een van de mannen die het verschil kan maken op het steilste deel van de Poggio om zo de wedstrijd te winnen.”

“Maar we moeten niet vergeten dat we ook Filippo (Ganna, red.), Elia (Viviani, red.), Ethan (Hayter, red.) en mezelf in het team hebben”, vervolgt de Pool. “We moeten zien wat de situatie op de Cipressa, na de Cipressa en op de Poggio is. We moeten de wedstrijd proberen te winnen, het numerieke overwicht gebruiken om het verschil te maken in de finale.”