‘Mogelijk parcours olympische wegrit 2024 gelekt’

Op Twitter circuleert een routekaart en profiel van het vermeende parcours van de wegrit van de Olympische Spelen 2024. De wedstrijd zou plaatsvinden in hartje Parijs, volgens de gegevens die voormalig veldrijder en wielervolger Jens Dekker vond op de site van Procyclingmaps. De route die rondgaat, bevat twee hellingen en finisht op de Champs-Élysées.

Procyclingmaps, dat kaarten en routeboeken creëert voor wedstrijdorganisaties, had de gegevens op zijn site staan. Inmiddels is de kaart en het profiel niet meer te vinden. Het parcours zou onder andere de 1,2 kilometer lange klim naar Montmarte bevatten, als wel een helling naar Le Pré-Saint Gervais. De plaatselijke ronde zou 22 kilometer lang zijn.

In aanloop naar de lokale lus passeren de renners volgens het kaartje ook de Eiffeltoren, in de ronde zelf fietsen ze telkens langs de Arc-de-Triomphe. In tegenstelling tot de coureurs in de Ronde van Frankrijk, rijden ze niet om de beroemde boog heen, maar slaan ze rechtsaf. De UCI en het IOC hebben het parcours van de olympische wegrit nog niet officieel bevestigd.

Probably the Olympic road race course for #Paris2024

Looks like a good course with chances for attackers as well as sprinters pic.twitter.com/08CDVOdAPP

— Jens Dekker (@jens_dekker) July 4, 2022