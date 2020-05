Moeizaam herstellende Elie Gesbert opnieuw onder het mes donderdag 21 mei 2020 om 14:59

De revalidatie van Elie Gesbert zal nog wat langer duren. De 24-jarige renner van Arkéa-Samsic brak begin februari zijn knieschijf na een zware valpartij en werd enkele dagen later geopereerd in een Frans ziekenhuis, maar zijn herstel verloopt niet naar wens. Gesbert gaat nu opnieuw onder het mes, zo meldt zijn Franse werkgever.

De beloftevolle Gesbert kwam zwaar ten val tijdens de Trofeo Pollença-Port d’Andratx, een lastige eendagswedstrijd op het Spaanse eiland Mallorca. De Fransman moest enkele dagen verblijven in een Spaans ziekenhuis, maar werd geopereerd in het ziekenhuis van Rennes. De onfortuinlijke Gesbert bleek enkele maanden uitgeschakeld.

“Ik moet teammanager Emmanuel Hubert, mijn ploeg en de artsen bedanken voor de geweldige steun in deze moeilijke tijd. Er komen nu enkele zware maanden aan, maar één ding is zeker: ik zal terugkomen als wielrenner”, zo liet Gesbert eerder nog weten. Het herstel verloopt echter moeizaam, waardoor een nieuwe medische ingreep noodzakelijk is.

Verlies voor Arkéa-Samsic

“De breuk in zijn knieschijf geneest niet snel genoeg, zo blijkt uit enkele medische onderzoeken”, zo laat Arkéa-Samsic weten in een persbericht. “We hebben na overleg met verschillende specialisten besloten dat Elie een nieuwe operatie moet ondergaan. Hij zal aankomende vrijdag worden geopereerd in de privékliniek van Saint-Grégoire.”

Het wegvallen van Gesbert is een verlies voor Arkéa-Samsic, aangezien de renner vorig jaar enkele mooie uitslagen wist te verzamelen. Zo eindigde hij als vierde in de Tour de l’Ain en werd hij vijfde in de Tour of Oman. Verder reed hij nog top-10 in enkele Franse eendagswedstrijden, met een vijfde stek in de Mont Ventoux Dénivelé Challenge als hoogtepunt.