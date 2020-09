Mitchelton-Scott bevestigt komst Amund Grøndahl Jansen: “Focus op kasseiklassiekers” dinsdag 15 september 2020 om 10:00

Zoals verwacht verhuist Amund Grøndahl Jansen na dit seizoen van Jumbo-Visma naar Mitchelton-Scott. De 26-jarige Noor tekende er een overeenkomst voor twee jaar en zal er vooral uitgespeeld worden in de klassiekers.

De voormalige Noorse kampioen rijdt sinds 2017 voor Jumbo-Visma, maar zoekt na dit jaar dus andere oorden op. “Hij zal de ambities van het team ondersteunen en zelf meer kansen krijgen”, lezen we in het persbericht.

“Ik ben benieuwd”, zegt Amund Grøndahl Jansen zelf. “Het team ziet er oké uit. Familiaal, prima sfeer ook. En het is een professionele ploeg die altijd goed presteert.” Zijn persoonlijke doel is resultaten behalen in de kasseiklassiekers. “Daar zal ik de komende twee jaar op focussen. En de rest van het seizoen zal ik vooral de andere helpen resultaten te behalen.”

Dat zijn reeds opgedane ervaring hem zal helpen, denkt hij. “Ik begin mijn weg te vinden. Zeker in de kasseiklassiekers, maar ook in rittenkoersen. Ik kan langer overleven dan de echte sprinters in zware wedstrijden en heb toch nog een behoorlijke spurt in de benen. Zo zal ik mijn resultaten moeten halen.”