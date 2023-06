Missie geslaagd voor Van der Poel in Baloise Belgium Tour, die nu rust gaat nemen

Mathieu van der Poel was een tevreden man na afloop van de door hem gewonnen Baloise Belgium Tour. “Ik ben hier naartoe gekomen met het doel om het eindklassement te winnen en dat is gelukt. Het was een geslaagde week met de ploeg”, aldus de eindwinnaar. Deze verhalen lees je in de nieuwe Tour-editie van RIDE Magazine Lees ook:

In de slotrit zette Van der Poel nog een lead-out op poten voor zijn ploegmaat Jasper Philipsen, die alleen Fabio Jakobsen voor zich moest dulden. “Het was erg hectisch, maar we zijn uit de problemen gebleven. Ik denk dat Jasper wat snelheid verloor in de laatste bocht.”

In aanloop naar de Tour is de eindzege van Van der Poel een mooie opsteker. “We kunnen nu niet meer doen dan rust nemen en gezond blijven.”

“Ik wil in de Tour de France in een aantal ritten mijn kans wagen, maar we gaan het dag voor dag bekijken. Jasper heeft zijn zinnen gezet op de groene trui en daar zal ik bij hem ondersteunen”, gaat Van der Poel verder.

Friet en formule 1

Vanavond mag de druk er even af bij ‘MVDP’. Hij gaat Formule 1 kijken. “En er lekker bij eten”, voegt hij daar nog aan toe. “Belgische frites.”