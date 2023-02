‘Misschien is Tadej Pogacar wel bang voor confrontatie met Remco Evenepoel’

Podcast

In de nieuwe aflevering van de WielerFlits Podcast blikken Maxim en Youri vooruit op de Tour of Oman die dit weekend van start gaat. Daarnaast is er nog aandacht voor het WK veldrijden en de parcoursverlenging van de Amstel Gold Race voor vrouwen.

Het stof van het WK veldrijden in Hoogerheide is inmiddels neergedaald en dus is het hoog tijd om vooruit te blikken op de Arabische voorjaarskoersen. Maxim heeft de podcastmicrofoon voor deze keer meegenomen naar Oman in het Midden-Oosten en ook Youri laat zijn licht schijnen over de gelijknamige ronde aldaar.

Ze bespreken eveneens het opvallende nieuws dat twee wielersterren hun seizoenstart hebben aangepast. Ook is er aandacht voor de nieuwe veldrit-vete tussen Iserbyt en Sweeck én zitten er ook een aantal nieuwtjes in de podcast, waaronder voor de fanatieke wielerspelletjes (hint: WielerFlits Ploegleider breidt uit!). Luisteren dus!

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

