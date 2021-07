Mischa Bredewold wint eerste rit in lijn in Baloise Ladies Tour

Mischa Bredewold heeft de eerste etappe van de Baloise Ladies Tour achter haar naam gezet. In Eeklo versloeg de Nederlandse van Parkhotel Valkenburg Quinty Ton en Kelly Van den Steen met wie zij in de finale was weggereden. Bredeveld nam ook de leiderstrui over van Lisa Klein, die de proloog had gewonnen.

Daags na de proloog werd de eerste rit in lijn afgewerkt op een plaatselijke ronde door het Oost-Vlaamse Eeklo, die negen keer moest worden afgelegd. Femke Markus van Parkhotel Valkenburg en Demi de Jong (Bingoal Casino-Chevalmeire) probeerden allebei solo weg te rijden, maar in de finale kwam alles toch weer bij elkaar.

In de voorlaatste ronde pakten drie vrouwen een voorsprong op het peloton. Micha Bredewold van Parkhotel Valkenburg, Kelly Van den Steen (Bingoal Casino-Chevalmeire) en Quinty Ton (GT Krush Tunap) probeerden een massasprint te ontlopen en slaagden in hun opzet. Uiteindelijk was Bredewold de snelste van de drie in de eindspurt.

De rit van morgen bestaat uit twee delen. ’s Ochtends wordt over 82,4 kilometer van het Zeeuws-Vlaamse Cadzand naar Knokke-Heist gereden, in de middag staat een individuele tijdrit van 11,6 kilometer door Knokke-Heist op het programma. De vierdaagse Baloise Ladies Tour duurt nog tot en met zondag.