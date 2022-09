Een Nederlandse overwinning in A Travers les Hauts de France vanmiddag. Mischa Bredewold wist in de finale uit de greep van een groepje van elf rensters te blijven. De renster van Parkhotel Valkenburg bleef het Arkéa-duo Marie-Morgane Le Deunff en Yuliia Biriukova voor.

A Travers les Hauts de France is een wedstrijd van het UCI-niveau 1.2. Voor de 22-jarige Bredewold is het haar tweede zege op heel korte tijd, want vorige week won ze nog de slotrit van de Simac Ladies Tour, op WorldTour-niveau.