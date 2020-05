Minister Grapperhaus over fietsen in groepsverband: “Het kan, maar wees geen stomkop” donderdag 28 mei 2020 om 15:43

Het kabinet heeft de coronamaatregelen inmiddels versoepeld, maar het is voor wielrenners niet altijd even duidelijk wat nu wel en niet mag. Is het bijvoorbeeld toegestaan om in groepjes te fietsen? “Het kan, maar wees geen stomkop”, zo benadrukt Ferdinand Grapperhaus als minister van Justitie en Veiligheid.

Grapperhaus roept in gesprek met EenVandaag fietsers op om hun gezonde verstand te gebruiken. Het begint volgens de politicus allemaal bij het houden van anderhalve meter afstand. “Het leven is in de spiegel kijken. Van: ik moet geen stomkop zijn, want anders ga ik het virus verspreiden. Het leven is geen kwestie van handhaven door anderen.”

“We hebben het tot nu toe echt goed gedaan”, zo doelt Grapperhaus op de anderhalvemetersamenleving. “Laten we dat vooral blijven doen. En ga dus niet zeggen: kom op, ik ga lekker in dat wiel rijden en sodemieter jij nou een eind weg. Nee, hou je er gewoon aan. Het is een beetje aangepast, maar dan gaat het gewoon goed”, benadrukt hij met klem.

Richtlijnen

“De anderhalvemeterregel is heilig, of je nu alleen fietst of met z’n vieren. Als je in het wiel zit, dan zit je op minder dan anderhalve meter”, aldus Grapperhaus, die zelf ook een fervent fietser is. Wielerbond NTFU adviseerde twee weken geleden om met maximaal vier personen te fietsen. Dit geldt ook voor verenigingen, maar niet voor personen uit hetzelfde huishouden.

Naast elkaar fietsen wordt afgeraden indien daar niet voldoende ruimte voor is. Daarnaast wordt geadviseerd om drukte te vermijden. “Kies een route over brede wegen en fietspaden.” De KNWU kwam eind maart al met tips om op een verantwoorde manier in de buitenlucht te fietsen. Toen gold #RideSolo nog als belangrijkste advies.