Milan Vader sluit ‘seizoen’ af met rentree op de mountainbike: “Ongelofelijk dankbaar”

Nadat hij eind september alweer te zien was op de weg, in de CRO Race, heeft Milan Vader nu ook zo’n comeback gemaakt op de mountainbike. Afgelopen zondag stond de Nederlander aan de start van de Salamina Epic Race. Hij eindigde in deze UCI-wedstrijd net buiten de top-twintig.

De overwinning ging in Griekenland naar meervoudig Europees kampioen cross country Lars Foster, die de Denen Simon Andreassen en Oliver Vedersø Sølvhøj naar de plaatsen twee en drie verwees. Vader gaf vier minuten en 39 seconden toe op de Zwitserse winnaar en eindigde daarmee op de 23ste plaats. Het leverde hem drie UCI-punten op.

“De laatste wedstrijd van het ‘seizoen’ zit erop!’, schrijft Vader op Instagram. “Ongelofelijk dankbaar dat ik in staat was om zowel op de weg als op de mountainbike te koersen na mijn valpartij. Ik eindigde vandaag (zondag, red.) als 23ste en neem een handvol UCI-punten mee naar huis. Klaar voor meer!”