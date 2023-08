Milan Menten kijkt uit naar debuut in de Vuelta: “Ik hoop dicht bij een etappezege te zijn”

Video

Milan Menten is met recht een van de regelmatigste renners in het profpeloton te noemen dit jaar. De Belg ziet zijn regelmaat beloond worden met een plekje in de selectie voor de Vuelta a España. Het wordt Mentens eerste grote ronde. “Ik hoop dicht bij een etappezege te zijn”, zegt de rappe man, die momenteel aanwezig is in de Ronde van Polen.

De 26-jarige Menten maakte afgelopen winter de overstap van Bingoals Pauwels Sauces WB naar Lotto Dstny. De transfer heeft Menten voorlopig nog geen windeieren gelegd. De Belg is bezig aan zijn beste seizoen tot nu toe als profwielrenner. Zo won hij Le Samyn en grossierde hij in ereplaatsen, onder meer in Nokere Koerse, het Criterium du Dauphiné en de Tour de Romandie.

“Ik heb boven verwachting gepresteerd”, kijkt Menten zelf terug op zijn eerste seizoenshelft. “Ik had misschien liever iets vaker gewonnen, maar ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik een van de meest regelmatige renners in het peloton ben op dit moment.”

Polen ter voorbereiding op de Vuelta

In de Ronde van Polen, waar de renner van Lotto Dstny nu rijdt, kwam Menten nog niet tot een ereplaats. Maar dat is met het oog op zijn aanstaande Vuelta-debuut niet erg: “Deze koers is een voorbereiding op de Vuelta. Daar ben ik al erg lang mee bezig. Na de Ronde van Polen ga ik naar Andorra op hoogtestage, in de hoop dat ik in de Vuelta de klimmen beter overleef.”

Wat Menten van zijn eerste grote ronde moet verwachten, weet hij nog niet helemaal. “Uitrijden is sowieso mijn eerste doel. En kijk, ik heb Romandië, Catalonië en de Dauphiné goed uitgereden. Daar is het niveau denk ik wel vergelijkbaar met de Vuelta, dus ik hoop dat ik wel in een rit dicht bij de etappezege kan zijn.”

Volgend jaar

Over volgend jaar denkt de sprinter nog niet na. Dat de huidige perikelen tussen Caleb Ewan en Lotto Dstny ook iets voor hem kan betekenen, daar is hij niet echt mee bezig. “Tja, het is spijtig wat er is gebeurd. En als hij weggaat? Dan schuif ik een plaatsje op, van derde sprinter naar tweede sprinter. Ik moet zeggen: ik heb een mooi programma en ben tevreden met hoe het nu is.”

