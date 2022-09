Milan is dolblij met eerste profzege: “Ik kan niet geloven dat het is gelukt”

Jonathan Milan stond altijd al te boek als een groot talent, maar boekte dinsdag dan ook eindelijk zijn eerste profzege op de weg. De sterke Italiaanse sprinter van Bahrain Victorious wist in de openingsetappe van de CRO Race naar de zege te snellen.

Na afloop was de 21-jarige Milan uiteraard dolblij met zijn eerste overwinning bij de profs. Dit deed hij ten koste van zijn Sloveense ploeggenoot Matej Mohoric. Die laatste leek na een late aanval op weg naar de zege, maar viel in de laatste honderden meters alsnog stil. Milan zag het gebeuren, twijfelde niet en ging als eerste de sprint aan. Met enkele machtige pedaalslagen reed hij zijn Sloveense teamgenoot voorbij en wist hij zijn concurrenten overtuigend uit het wiel te sprinten.

Voor Milan valt er nu een last van zijn schouders. “Ik heb hier zo lang op gewacht, zo lang naar gehunkerd. Ik kan niet geloven dat het nu is gelukt, het is geweldig”, laat hij weten op de website van zijn ploeg Bahrain Victorious. “Ik kende een moeilijk eerste deel van 2022. Een maand geleden was ik er al dicht bij in de Ronde van Polen en ik stond ook in de Deutschland Tour op het podium. Maar dat was nog niet op het hoogste schavotje.”

In de CRO Race is het dus wel raak voor de jonge Italiaan, die al mooie successen wist te boeken op de baan. “Ik wilde graag goed presteren in deze koers, aangezien de CRO Race voor onze ploeg zo’n belangrijke koers is. Ik voelde me echt super goed en het team reed ook geweldig. Ik ben zo blij en wil echt iedereen bedanken. Woensdag (vandaag, red.) ga ik het opnieuw proberen.”

Ploegleider Gorazd Stangelj is trots op zijn ploeg en Milan in het bijzonder. “Jonathan was onze man voor in de finale. De ploeg heeft goed gewerkt door hem de hele dag te beschermen, samen met onze klassementsrenners Mohoric en Santiago Buitrago. Op de plaatselijke ronde wist Damiano Caruso de koers hard te maken, maar uiteindelijk zagen we vooral een fantastische Jonathan. Dit is een goed begin van de CRO Race.”