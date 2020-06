‘Milaan-Turijn stemt aankomst af op Milaan-San Remo’ maandag 15 juni 2020 om 12:12

Milaan-Turijn eindigt komende editie waarschijnlijk niet met de beklimming van de Superga. Naar verluidt is de slotfase vlak en ligt de aankomstlijn deze keer net buiten Turijn als voorbereiding op Milaan-San Remo, drie dagen later.

Volgens de Italiaanse krant L’Eco del Chisone finisht Milaan-Turijn in de buitenwijk Stupinigi, bij het jachtslot Palazzina di Caccia, tien kilometer buiten Turijn. Afgelopen dagen zou vanuit organisator RCS Sport al het nieuws zijn gelekt dat de aankomst dit seizoen niet op de heuvel Superga ligt. Door de finale af te stemmen op de sprinters vormt de stokoude wedstrijd een belangrijke voorbereiding op Milaan-San Remo, de klassieker die drie dagen later wordt verreden.

Twee jaar geleden kwam Gran Piemonte aan in Stupinigi. In een verregende editie zette Sonny Colbrelli de semiklassieker achter zijn naam. De Italiaan rekende in de sprint af met Florian Sénéchal en Davide Ballerini.

Milaan-Turijn 2019

Michael Woods won vorig jaar de honderdste editie van Milaan-Turijn. Op de steile slotklim naar de basiliek van Superga reed de Canadees op indrukwekkende wijze uit de groep favorieten. Alejandro Valverde werd tweede, Adam Yates derde.

Milaan-Turijn staat op de kalender voor woensdag 5 augustus.