woensdag 10 januari 2024 om 10:29

‘Milaan-San Remo start ook dit jaar niet vanuit Milaan’

Milaan-San Remo zal ook dit jaar niet starten vanuit Milaan. De eerste monumentale klassieker van het seizoen wijkt in 2024 uit naar Pavia, zo meldt Het Laatste Nieuws.

Pavia is een stad van zo’n 80.000 inwoners, 35 kilometer ten zuiden van Milaan. Het is overigens niet de eerste keer dat ‘La Primavera’ Milaan links laat liggen als vertrekpunt. Vorig jaar begonnen de renners nog in Abbiategrasso, twintig kilometer ten westen van Milaan, aan een nieuwe editie van de Italiaanse lenteklassieker.

Nog langer op de fiets?

Omdat de start volgens HLN nu in Pavia ligt, bestaat de kans dat de renners dit jaar nog meer kilometers moeten afwerken richting de finish. Vorig jaar kwamen de deelnemers aan na een wedstrijd van 294 kilometer.

Titelverdediger in Milaan-San Remo is Mathieu van der Poel. De renner van Alpecin-Deceuninck soleerde vorig jaar op knappe wijze naar de overwinning, na een succesvolle aanval op de Poggio. Nederland kreeg zo na 38 jaar eindelijk weer een opvolger voor Hennie Kuiper (1985), die lange tijd de laatste Nederlandse winnaar was van Milaan-San Remo.