Milaan-San Remo op programma Primoz Roglic

Voor Primož Roglič is het winnen van de Tour de France het grote doel in 2022. De Sloveen deelt in de Franse ronde het kopmanschap met Jonas Vingegaard en Wout van Aert, die een gooi naar de groene trui wil doen. Ook Milaan-San Remo staat voor Roglič op het programma.

Roglič verscheen in 2017, in zijn tweede jaar bij (toen nog) LottoNL-Jumbo, al een keer eerder aan de start van Milaan-San Remo. In deze editie die door Michał Kwiatkowski werd gewonnen, kwam de Sloveen als 67e over de finish.

Roglič vangt het nieuwe seizoen in maart aan met Parijs-Nice. Na Milaan-San Remo staan ook de Ronde van het Baskenland en de Ardense klassiekers op zijn programma. Komende zomer staat hij voor de vijfde keer aan de start van de Tour.

“De koers kan verschillende kanten op gaan”, houdt Roglič zich op de vlakte over de Tour. “We beginnen nu met de voorbereidingen en zo maak ik me klaar voor het seizoen. Met de ploeg gaan we de beste tactiek uitkiezen.”

Programma Primož Roglič voor 2022

Parijs-Nice (6-13 maart)

Milaan-San Remo (19 maart)

Ronde van het Baskenland (4-9 april)

Waalse Pijl (20 april)

Luik-Bastenaken-Luik (24 april)

Tour de France (1-24 juli)