Milaan-San Remo: Movistar rekent op snelle sprintbenen van Gaviria

Met Fernando Gaviria, Iván García en Alex Aranburu als voornaamste speerpunten, hoopt Movistar zaterdag te scoren in Milaan-San Remo. Gaviria lijkt de aangewezen renner om het af te maken in een eventuele sprint, Aranburu kan als puncheur wellicht iets proberen op de Cipressa of Poggio.

Gaviria kreeg in 2016 al eens een uitgelezen mogelijkheid om Milaan-San Remo te winnen, maar de snelle Colombiaan kwam toen – in een kansrijke positie – ten val in de laatste kilometer. Een jaar later kwam hij als vijfde over de streep, maar de laatste jaren kwam hij niet in het stuk voor.

Daar komt dit jaar wellicht verandering in, aangezien Gaviria dit seizoen goed op dreef is. Hij won voor zijn nieuwe werkgever Movistar al een rit in de Vuelta a San Juan, spurtte in de UAE Tour en Tirreno-Adriatico al naar dichte ereplaatsen en werd woensdag nog tweede in Milaan-Turijn.

Alex Aranburu

Met Iván García houdt Movistar nog een tweede snelle man achter de hand. Ook Aranburu is niet traag aan de meet, maar dat is dan vaak wel na een zwaardere koers. De 27-jarige Bask was de voorbije jaren wel telkens op de afspraak in Milaan-San Remo. In 2020 werd hij bij zijn debuut zevende en ook in 2021 kwam hij als zevende over de finish. Vorig jaar eindigde Aranburu als dertiende.

De Spaanse springveer Gonzalo Serrano, de Zwitserse allrounder Johan Jacobs, Oier Lazkano en de Spaanse helper Lluís Mas maken ook deel uit van de selectie.

