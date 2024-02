maandag 12 februari 2024 om 12:27

Milaan-San Remo krijgt nieuwe startlocatie, maar finale blijft gelijk

Net als in 2023, zal Milaan-San Remo komend jaar niet starten in Milaan. Terwijl La Primavera vorig jaar begon in Abbiategrasso, is Pavia nu de startlocatie. De finale blijft ongewijzigd.

Vorig jaar startte Milaan-San Remo voor het eerst niet in Milaan. Abbiategrasso, waar de wedstrijd toen begon, ligt ten westen van de modestad. Pavia ligt nog een stukje zuidelijker, op 36 kilometer van Milaan. In 2023 kwamen de renners na ongeveer dertig kilometer door Pavia. Dat betekent niet dat de wedstrijd nu dertig kilometer korter is, want met 288 kilometer (ten opzichte van 294 van vorig jaar) is het verschil in lengte beperkt gebleven.

Ook blijft de rest van de wedstrijd grotendeels hetzelfde. Het stuk tussen Pavia en Passo del Turchino is iets langer dan in het verleden, maar daarna volgen traditiegetrouw de Tre Capi, de Cipressa en de Poggio. Op die laatste beklimming maakte Mathieu van der Poel vorig jaar het verschil. Hij soleerde vervolgens naar de zege op de Via Roma.