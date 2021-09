Mikkel Honoré tot eind 2023 bij Deceuninck-Quick-Step

Mikkel Honoré heeft zijn contract bij Deceuninck-Quick-Step opengebroken en verlengd. De 24-jarige Deen beschikte over een aflopend contract bij de Belgische ploeg, maar dat is nu verlengd tot eind 2023. Vanaf volgend jaar heet de ploeg Quick-Step-Alpha Vinyl.

Honoré beleeft dit jaar zijn doorbraak. Hij won een etappe in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali en de Ronde van het Baskenland. Daarnaast werd hij derde in de Clásica San Sebastián, vijfde in de Ronde van Polen, tweede in Druivenkoers en vierde in de Tour of Britain.

“Ik ben vereerd”, reageert Honoré op zijn contractverlenging. “Ik voel dat ik elke maand verbeteringen maak en kan terugkijken op memorabele overwinningen, waar ik onderdeel van ben geweest. Het voelt als een familie, omdat we zoveel tijd samen spenderen. En als de staf 110% geeft voor ons als renners, dan voelen wij ook dat we 110% moeten geven en dat werkt motiverend.”

Ploegbaas Patrick Lefevere herkende al vroeg het talent van Honoré. “Ik nam Mikkel eerst als stagiair bij de ploeg en daarna gaven we hem een contract. Ik wist dat hij een grote aanwinst zou zijn voor ons en dat heeft hij bewezen. Dit seizoen heeft hij een grote stap gezet, met twee overwinningen en meerdere sterke resultaten in andere koersen. Hij heeft nog ruimte om te verbeteren en dat gaan we proberen.”