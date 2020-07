Mikkel Honoré is blij met nieuw contract: “Perfecte omgeving om te leren” maandag 6 juli 2020 om 12:40

Mikkel Honoré hoefde geen twee keer na te denken toen hem een nieuwe overeenkomst werd voorgelegd, die hem tot eind 2021 aan Deceuninck-Quick Step bindt. De talentvolle Deen voelt zich thuis in de ploeg-Lefevere.

Het nieuwe contract van Honoré (23) was al een tijdje rond, maar is nu ook wereldkundig gemaakt door Deceuninck-Quick Step. Enkel met Bob Jungels kwam Patrick Lefevere nog niet tot een nieuwe overeenkomst. “Na mijn onvergetelijke eerste jaar met the Wolfpack hoefde ik geen twee keer na te denken toen ik de kans kreeg om een nieuwe verbintenis te ondertekenen”, reageert de Deense renner, die sinds 2019 voor de Belgische WorldTour-formatie rijdt.

Dat hij zich goed voelt in de ploeg, vertelt hij in een persbericht. “Ik heb fantastische ploegmaats en het is echt de perfecte omgeving om mij te ontwikkelen en om te leren. Ik wil het team, het personeel en onze sponsors bedanken voor hun vertrouwen. Dit stimuleert me nog meer om eraan te werken om beter te worden en mijn doelen te bereiken. Ik kan niet wachten om deze week met de jongens mee te gaan naar ons trainingskamp in Val di Fassa.”

Lefevere laat weten blij te zijn dat Honoré deel blijft uitmaken van zijn ploeg. “Het is een zeer getalenteerde en veelzijdige renner met ruimte voor verbetering, maar ook is hij een onbaatzuchtige teamplayer die altijd alles geeft voor zijn kopmannen – iets wat hij al geregeld heeft laten zien. Alles bij elkaar was het logisch om hem te behouden en deze samenwerking voort te zetten.”

Super proud and happy to extend my contract with the @deceuninck_qst family. Thanks to @PatLefevere and the team for all the confidence and trust 🐺 Let’s Rock’nRoll https://t.co/c9K53JoqrG — Mikkel F. Honoré (@MikkelHonore) July 6, 2020