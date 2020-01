Mikkel Frølich Honoré komt met de schrik vrij na aanrijding donderdag 23 januari 2020 om 19:48

Mikkel Frølich Honoré zal enkele dagen niet kunnen fietsen. De Deense hardrijder van Deceuninck-Quick-Step is vandaag namelijk aangereden tijdens een trainingstocht. De 23-jarige Honoré moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis, maar heeft verder geen breuken opgelopen.

Zijn Belgische werkgever laat via Instagram weten dat de beloftevolle renner verschillende testen heeft ondergaan, maar dat de schade gelukkig meevalt. De Deen heeft wel last van spierpijn en enkele schaafwonden, waardoor hij enkele dagen gas moet terugnemen.

Honoré zal na een korte rustperiode de training weer hervatten, in de hoop klaar te zijn voor de Tour Colombia 2.1 (11-16 februari). De renner wist in zijn beloftetijd enkele mooie uitslagen te rijden in de voorjaarsklassiekers. Zo werd hij vijfde in de U23-versie van Gent-Wevelgem en achtste in de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik.