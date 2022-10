Mikel Landa ‘superblij’ met derde plek: “Bergop minder sterk dan Pogacar en Mas”

Na een derde plek in de Tirreno-Adriatico en de Giro d’Italia, behaalde Mikel Landa opnieuw een derde plaats in een grote Italiaanse wedstrijd. Ditmaal was hij derde in de Ronde van Lombardije. “Dat is mijn plek blijkbaar”, lachte de Spanjaard in het flashinterview na afloop.

“Maar ik ben er superblij mee”, vervolgde Landa. “Ik hou echt van deze koers, maar ik stond nooit in goede vorm aan de start. Dit jaar kwam ik wel met een goede conditie naar hier. Ik ben blij met deze uitslag.”

Landa kon als enige terugkeren bij Tadej Pogacar en Enric, die op de Civiglio doortrokken. Had de klimmer van Bahrain Victorious enig moment het idee dat hij hen kon verslaan? “Ik dacht: misschien kijken ze een moment naar elkaar en kan ik verrassen, maar op de beklimmingen was ik minder sterk dan hen. Dus het was moeilijk.”

Valverde

Met Mas en Landa stonden er twee Spanjaarden op het podium van Il Lombardia. Dat vond Landa een mooi gegeven. “Vandaag stopt Valverde, de beste Spaanse renner van de laatste jaren. Nu hebben we weer twee Spaanse renners op het podium, dus dat is goed voor het Spaanse wielrennen.”