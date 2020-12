Mikel Landa streeft naar twee grote ronden in 2021

Mikel Landa heeft ook voor volgend seizoen zijn zinnen gezet op de Tour de France. Afgelopen jaar werd de Spanjaard vierde in de Franse ronde en daarmee evenaarde hij zijn beste prestatie van drie jaar geleden. Daarnaast wil hij terugkeren in de Giro d’Italia of de Vuelta a España.

Landa verruilde afgelopen winter Movistar voor Bahrain-McLaren. In zijn debuutjaar bij die ploeg eindigde de Spanjaard op het podium van de Ruta del Sol en de Vuelta a Burgos en eindigde hij op de vierde plek in de Tour de France, op net geen zes minuten van eindwinnaar Tadej Pogačar. “De Tour is het grote doel van het jaar, dat is duidelijk. Maar daarnaast wil Mikel nog een andere grote ronde rijden. Door de bekende omstandigheden paste dat jaar niet, maar met een normale kalender wil hij twee grote ronden rijden”, klinkt het vanuit zijn entourage, meldt Deia.

Sinds het begin van zijn profcarrière in 2011 reed Landa wel vaker twee grote ronden in een jaar. In 2014 en 2015 combineerde hij de Giro d’Italia met de Vuelta a España, waarbij hij in 2015 derde werd in de Giro – zijn beste eindklassering in een grote ronde tot nu toe. In 2016, 2017 èn 2019 ging hij in zowel de Giro als de Tour van start. Viermaal won hij een etappe in een grote ronde; in 2015 in de Giro-etappes naar Madonna di Campiglio en Aprica, later dat jaar won hij in de Vuelta de bergetappe naar Cortals d’Encamp en in 2017 zegevierde hij in de Giro-rit naar Piancavallo.

Welke grote ronde Landa naast de Tour gaat rijden, is nog ongewis. Die beslissing maakt hij pas als de routes van de Giro en de Vuelta bekend zijn; de ronde die het best bij hem past, gaat hij rijden. De Spanjaard vertrekt donderdag naar de Canarische Eilanden voor een trainingsstage in aanloop naar het nieuwe seizoen. Dat begint hij normaal gesproken met de Ruta de Sol, om dan zijn vorm aan te scherpen richting de Ronde van het Baskenland. “Dat is een van Mikels doelen. Hij wil goed zijn in zijn thuiswedstrijd”, aldus zijn entourage.