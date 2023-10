woensdag 4 oktober 2023 om 11:21

Mikel Landa sluit in Ronde van Lombardije periode bij Bahrain Victorious af

Mikel Landa zal nog twee keer in actie komen namens Bahrain Victorious. De 33-jarige Spaanse klimmer, die een tweejarig contract heeft getekend bij Soudal Quick-Step, doet donderdag mee aan Gran Piemonte en sluit zaterdag – in de Ronde van Lombardije – zijn periode bij de ploeg uit het Midden-Oosten af.

Landa zal in de twee komende Italiaanse najaarswedstrijden koersen met Santiago Buitrago, Antonio Tiberi, Andrea Pasqualon, Edoardo Zambanini, de eveneens vertrekkende Hermann Pernsteiner en Nicolò Buratti.

Landa en Buitrago zullen in de Ronde van Lombardije het kopmanschap delen. De Colombiaan was dit jaar al derde in Luik-Bastenaken-Luik, terwijl Landa vorig jaar als derde man op het podium stond van Il Lombardia, met winnaar Tadej Pogacar en runner-up Enric Mas.

Buitrago heeft er al een lang en pittig seizoen opzitten, maar is nog altijd zeer gemotiveerd. “‘Ik wil mijn jaar op de best mogelijke manier afsluiten. We willen competitief zijn en een mooi resultaat behalen. Ik ben in ieder geval nog zeer gemotiveerd”, blikt de 24-jarige klimmer vooruit.

Onzekere toekomst?

Landa tekende in augustus een contract voor de komende twee seizoenen bij Soudal Quick-Step. Bij de Belgische formatie hoopt hij – als meesterluitenant van Remco Evenepoel – een belangrijke rol te vervullen. De vraag is alleen waar zijn toekomst nu precies ligt, nu Soudal Quick-Step gaat fuseren met Jumbo-Visma.

Zoals het nu naar uitziet zal een zestal renners de overstap van Soudal Quick-Step naar de nieuwe ‘fusieploeg’ van Richard Plugge maken. In het Nederlandse kamp wordt er ook op gerekend dat Remco Evenepoel met een aantal renners rond hem de switch gaat maken. Het is alleen nog onduidelijk of Landa deel uitmaakt van de ‘clan’ rond Evenepoel.